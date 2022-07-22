Путинцева проиграла во втором круге турнира в Палермо
Фото: twitter/putintsevayulia
Она провела встречу против французской спортсменки Диан Парри, которая является 86-й ракеткой мира, и потерпела поражение со счетом 3:6, 4:6, сообщает Zakon.kz.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла матч второго круга грунтового турнира в итальянском Палермо, сообщает Sports.kz.
Матч продлился один час и 26 минут.
По ходу матча казахстанка исполнила две подачи навылет и совершила три двойные ошибки. Также Путинцева выиграла четыре очка и один гейм подряд.
Юлия на данный момент располагается на 39-й строчке рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация).
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