Путинцева проиграла во втором круге турнира в Палермо

Фото: twitter/putintsevayulia

Она провела встречу против французской спортсменки Диан Парри, которая является 86-й ракеткой мира, и потерпела поражение со счетом 3:6, 4:6, сообщает Zakon.kz.

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