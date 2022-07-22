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Глава британской разведки сообщил о высылке половины российских шпионов

высылка российских шпионов из ЕС США Фото: pixabay
США, Канада, Великобритания, члены ЕС и другие страны в последние годы проводят последовательную политику по разоблачению и выдворению российских шпионов, прикрываемых дипломатическими должностями, сообщает Zakon.kz.

Половина российских шпионов под дипломатическим прикрытием в Европе была выслана после начала военного конфликта в Украине. Об этом заявил глава британской разведки MI-6 Ричард Мур, сообщает The Guardian.

Мур подчеркнул, что высылка около 400 российских дипломатов из стран континентальной Европы, включая Францию и Германию, «резко сократила шпионские возможности Кремля».

В апреле Германия выслала 40 российских дипломатов, а Франция – 41. Великобритания – одна из немногих стран, которая не выслала ни одного дипломата, обвиненного в шпионаже, хотя во многом это связано с тем, что Великобритания приказала 23 дипломатам покинуть страну в 2018 году после отравлений в Солсбери.

Глава МИ6 уточнил, что, кроме выдворения российских «дипломатов», за последние месяцы были также разоблачены и арестованы несколько «нелегалов», действовавших под глубоким прикрытием и маскировавшихся под обычных граждан.

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