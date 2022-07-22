Почему водители выбирают автозаправки Qazaq Oil

Еще месяц-полтора назад сеть автозаправочных комплексов компании Qazaq Oil насчитывала 377 АЗС. Сегодня их уже 381.

Директор филиала по Южному региону (Шымкент, Тараз и Кызылорда) Алибек Умбеталиев рассказал, что в Туркестанской области на дорогах республиканского и областного значения расположены 17 АЗС. Еще девять – в Шымкенте.

Алибек Умбеталиев, фото: Qazaq Oil

Компания не только проводит ребрендинг, но и строит автозаправочные комплексы с нуля. Например, на трассе Западная Европа – Западный Китай мы возвели с нуля шесть автозаправочных комплексов, для чего подвели коммуникации – электроэнергию и воду. Здесь есть душевые, туалеты, стоянки для фур. Все это бесплатно для наших клиентов. К услугам водителей магазин, зона кафе. Алибек Умбеталиев

Новая АЗС у поселка Екпенды Байдибекского района Туркестанской области также построена с нуля. Раньше на этом месте была голая степь. А сейчас здесь работают местные жители.

Создано порядка 20 рабочих мест, наш персонал прошел обучение. Конкретно на этой АЗС сегодня хотим увеличить количество кассиров, так как значительно увеличился поток машин, в основном, большегрузов. Эта трасса очень оживленная, она соединяет Шымкент и Туркестан, – отметил спикер.

Фото: Qazaq Oil

Дальнобойщики из Беларуси Андрей Пинчук и Владимир Конкин рассказали, что предпочитают останавливаться только на автозаправочных комплексах Qazaq Oil.

Очень нравятся эти АЗС, особенно качество топлива и скорость заправки. А приятным бонусом идут бесплатная парковка, туалеты и душ, – отметили водители.

Фото: Qazaq Oil

Всего в данный момент под брендом Qazaq Oil работают порядка 186 АЗС. При этом есть заправки, которые все еще работают под брендом «КазМунайГаз», количество которых уменьшается с каждым годом, а Qazaq Oil увеличивается. Это происходит за счет ребрендинга. Перед компанией стоит задача до конца 2023 года завершить этот процесс. PR-директор компании Qazaq Oil Асель Алимханова рассказала, что меняется не только вывеска.

Мы меняем полностью весь бизнес-процесс, резервуары, где хранится топливо, топливораздаточные колонки, здания операторных, кассовую зону, торгово-холодильное оборудование и так далее. Это очень трудоемкий и затратный процесс. Асель Алимханова

На этих заправках имеются выносные колонки для дизтоплива. Они заполняют бак в два раза быстрее, не 30 минут, а всего 10-15 минут, чтобы налить 500-1000 литров. Благодаря тому, что колонки вынесены отдельно, они не мешают другим машинам.

Фото: Qazaq Oil

Большой плюс заправок Qazaq Oil и в том, что здесь клиентам гарантируют качество топлива. Еще на стадии движения топлива от завода изготовителя до резервуаров АЗС его качество проверяется несколько раз. При необходимости в присутствии клиента могут сделать пробу из любого резервуара. Благодаря такому подходу на АЗС Qazaq Oil количество транзакций в день доходит до 100 тысяч. Люди идут за качеством. А еще за отличным сервисом. Поэтому при подборе кадров особое внимание обращается на человеческие качества соискателей.

Наш персонал отзывчивый, приветливый. Мы проводим обучение, тренинги в своем внутреннем корпоративном университете. В конце июня мы провели большой форум Qazaq Oil, куда пригласили 250 человек со всего Казахстана – сотрудников наших заправок, менеджеров. Люди общались, обменивались опытом, повышали свою квалификацию, – отметила PR-директор.

Фото: Qazaq Oil

Отдельного внимания заслуживает и бонусная система Qazaq Oil, переведенная в цифровой формат. При покупке топлива на заправках компании накапливаются бонусы. Их можно потратить как на покупку топлива, так и на ТНП в магазине при АЗС Qazaq Oil. Либо на огромный маркетплейс, который есть в этом приложении. То есть можно сходить в салон красоты или заплатить коммунальные услуги.

Фото: Qazaq Oil

Словом, приобрести услугу или товар тех магазинов и фирм, которые присутствуют в маркетплейсе приложения. Сейчас в мобильном приложении более 500 тысяч пользователей Qazaq Oil.