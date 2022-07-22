Чрезмерное употребление чая опасно для здоровья – врач-диетолог

При частом употреблении чая могут возникнуть проблемы с желудком, желудочно-кишечным трактом, бессонница. Также обостряются болезни сердечно-сосудистой системы, передает Zakon.kz.

В чае есть танины, такие дубильные вещества, которые действуют как антиоксиданты. Но если человек пьет очень много чая, особенно крепкого, то эти танины могут вызывать проблемы с желудком и желудочно-кишечным трактом. Также если у человека гастрит, то нежелательно пить крепкий чай. Можно назвать небольшим минусом то, что чай может вызывать повышение аппетита. Еще за счет кофеина у человека может появиться бессонница. Если человек спит плохо, то на ночь крепко заваренный чай пить нежелательно. Врач-диетолог Евгений Арзамасцев

Также медик добавил, что не следует часто пить крепкий чай людям, у которых существуют проблемы с сердцем, особенно, если прием этого напитка вызывает учащенное сердцебиение, пишет Ura.ru.

Проблемы бывают разные, это не только болезнь сердца, но еще может быть и болезнь сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь, потому что кофеин может приводить к перепадам давления. Евгений Арзамасцев