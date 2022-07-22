Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Чрезмерное употребление чая опасно для здоровья – врач-диетолог

диетолог Фото: pixabay
При частом употреблении чая могут возникнуть проблемы с желудком, желудочно-кишечным трактом, бессонница. Также обостряются болезни сердечно-сосудистой системы, передает Zakon.kz.
В чае есть танины, такие дубильные вещества, которые действуют как антиоксиданты. Но если человек пьет очень много чая, особенно крепкого, то эти танины могут вызывать проблемы с желудком и желудочно-кишечным трактом. Также если у человека гастрит, то нежелательно пить крепкий чай. Можно назвать небольшим минусом то, что чай может вызывать повышение аппетита. Еще за счет кофеина у человека может появиться бессонница. Если человек спит плохо, то на ночь крепко заваренный чай пить нежелательно.Врач-диетолог Евгений Арзамасцев

Также медик добавил, что не следует часто пить крепкий чай людям, у которых существуют проблемы с сердцем, особенно, если прием этого напитка вызывает учащенное сердцебиение, пишет Ura.ru.

Проблемы бывают разные, это не только болезнь сердца, но еще может быть и болезнь сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь, потому что кофеин может приводить к перепадам давления.Евгений Арзамасцев

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Палата в больнице близ Алматы кишит тараканами

Кайрат Кудайберген заболел COVID-19

Ирина Лукичева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Реализатор шин и дисков
«Продавец шин» обманул алматинцев на 15 млн тенге
каникулы
Сокращение каникул у школьников прокомментировали в Минпросвещения
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
Даулет Жумабеков
Второго шанса создать государство у нас уже не будет – подполковник запаса
мошенники телефон Казахстан
Телефонные мошенники стали втягивать казахстанцев в «спецоперации»
Автобусный маршрут 41 продлили
В Алматы продлят один из автобусных маршрутов
Акмолинская область, лжегенерал, приговор
Мошенничество и подстрекательство к даче взятки: осужден лжегенерал Амрин
Улытаумэн, пенсионер пешком по Казахстану
72-летний Сарсенбай Котырашов пешком дошел до Петропавловска
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления