Куда пойти в выходные 23-24 июля
Нур-Султан
Чемпионат Азии по триатлону (плавание, велосипед, бег)
Фото: pexels
23 июля с 5.00 до 16.00 — забег профессиональных спортсменов,
24 июля с 7.00 до 11.30 — бегут участники-любители.
Проспект Бауыржана Момышулы. Вход свободный.
Прогулки на теплоходе
Фото: pexels
23, 24 июля, 12:00-23:00. Набережная площадь. Стоимость: от 2000 тенге.
Арт-встреча «Винсент Ван Гог»
Арт-встреча «Винсент Ван Гог» посвящена творчеству нидерландского художника.
В программе мероприятия:
анализ нескольких картин художника;
разговор о его влиянии на историю искусства;
просмотр и обсуждение нашумевшего фильма «Ван Гог. На пороге вечности».
23 июля, 18:00. Ул. Ханов Керея и Жанибека, 5. Вход: 4500 тенге.
Алматы
Аудиоспектакль-прогулка «Куда дальше»
Фото: instagram/kuda_dalshekz
Зрители в группах до 20 человек встречаются у фонтана «Восточный календарь». Надевают наушники и слушают пьесу о жизни и следуют по определенному маршруту, выполняя задания «Искусственного интеллекта».
23, 24 июля, 17:00. Фонтан «Восточный календарь». Вход: 8000 тенге.
Шоу «Иллюзионист»
Фото: pexels
23 июля, 13:00, 17:00 и 20:00. Театр-студия «Оркен». Вход: от 6 500 тенге.
Фестиваль независимой музыки Nomad Vibes
Фото: pexels
Слушателей ждут 25 лучших артистов из Казахстана, России и Кыргызстана. Два дня, две сцены, развлекательные зоны, маркеты и фудкорты, а также мощная атмосфера — в программе вечера.
23 и 24 июля, с 14:00 до 21:00. Киностудия «Казахфильм». Вход: от 8000 до 16 000 тенге.
Шымкент
Фестиваль Street Workout
Фото: pexels
Соревнования по турнику проходят во всех регионах Казахстана. Это уличная гимнастика, где на спортивных площадках выполняются различные упражнения. Принять участие может любой желающий. Победителей ждут денежные призы.
23 июля, 10:00. Ледовый дворец. Вход: свободный.
Обсуждение книги Марк Твена «Приключения Тома Сойера»
Фото: pexels
23 июля, 16:00. Литературный клуб «Спарта». Вход: свободный.
Беговые тренировки в дендропарке
Фото: pexels
23 июля, 06:00; 24 июля, 07:00. Дендропарк имени Асанбая Аскарова. Вход: свободный, оплата только за вход на территорию парка.