Куда пойти в выходные 23-24 июля

Лето в самом разгаре, поэтому необходимо использовать все возможности. Все самые интересные события в ближайшие выходные – от прогулки на теплоходе до Ван Гога – в подборке Zakon.kz.

Нур-Султан

Чемпионат Азии по триатлону (плавание, велосипед, бег)

Фото: pexels

V этап Кубка TEMIRADAM в эстафете 2+1 состоится среди атлетов категорий Pro и Age Group. TEMIRADAM Challenge в плавании пройдет на 1500 м среди любителей.

23 июля с 5.00 до 16.00 — забег профессиональных спортсменов,

24 июля с 7.00 до 11.30 — бегут участники-любители.

Проспект Бауыржана Момышулы. Вход свободный.

Прогулки на теплоходе

Фото: pexels

Водные прогулки на теплоходе по реке Есиль длятся 45 минут. В пути предусмотрено 6 остановок. Водные развлечения отлично подойдут для свиданий или семейного досуга.

23, 24 июля, 12:00-23:00. Набережная площадь. Стоимость: от 2000 тенге.

Арт-встреча «Винсент Ван Гог»

Арт-встреча «Винсент Ван Гог» посвящена творчеству нидерландского художника.

В программе мероприятия:

анализ нескольких картин художника;

разговор о его влиянии на историю искусства;

просмотр и обсуждение нашумевшего фильма «Ван Гог. На пороге вечности».

23 июля, 18:00. Ул. Ханов Керея и Жанибека, 5. Вход: 4500 тенге.

Алматы

Аудиоспектакль-прогулка «Куда дальше»

Фото: instagram/kuda_dalshekz

Зрители в группах до 20 человек встречаются у фонтана «Восточный календарь». Надевают наушники и слушают пьесу о жизни и следуют по определенному маршруту, выполняя задания «Искусственного интеллекта».

23, 24 июля, 17:00. Фонтан «Восточный календарь». Вход: 8000 тенге.

Шоу «Иллюзионист»

Фото: pexels

Зрителей ждет выступление фокусника Куана Лекерова. Шоу подарит возможность погружения в мир иллюзии и магии.

23 июля, 13:00, 17:00 и 20:00. Театр-студия «Оркен». Вход: от 6 500 тенге.

Фестиваль независимой музыки Nomad Vibes

Фото: pexels

В крепости Tomiris на территории киностудии АО «Казахфильм» пройдет фестиваль.

Слушателей ждут 25 лучших артистов из Казахстана, России и Кыргызстана. Два дня, две сцены, развлекательные зоны, маркеты и фудкорты, а также мощная атмосфера — в программе вечера.

23 и 24 июля, с 14:00 до 21:00. Киностудия «Казахфильм». Вход: от 8000 до 16 000 тенге.

Шымкент

Фестиваль Street Workout

Фото: pexels

Соревнования по турнику проходят во всех регионах Казахстана. Это уличная гимнастика, где на спортивных площадках выполняются различные упражнения. Принять участие может любой желающий. Победителей ждут денежные призы.

23 июля, 10:00. Ледовый дворец. Вход: свободный.

Обсуждение книги Марк Твена «Приключения Тома Сойера»

Фото: pexels

Интересная литературная дискуссия ждет посетителей. Том Сойер и Гекльберри Финн, наверное, самые знаменитые мальчишки на всем белом свете – добрые и искренние, смекалистые и бесшабашные, обаятельные, как само детство, легко находят ключ к любому сердцу. Такими сотворило Тома и Гека перо – вернее, пишущая машинка, великого американского писателя Марка Твена

23 июля, 16:00. Литературный клуб «Спарта». Вход: свободный.

Беговые тренировки в дендропарке

Фото: pexels

После пробежки проходит тренировка, планка и турник. Можно проверить себя в практике гвоздестояния. Это практика для очищения тела, ума и энергетики от мышечных зажимов, беспокойного ума и негативных энергий.

23 июля, 06:00; 24 июля, 07:00. Дендропарк имени Асанбая Аскарова. Вход: свободный, оплата только за вход на территорию парка.