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Красоты Маркаколя показали с высоты птичьего полета

лето, красота Фото: Instagram/markakol_1976
Видеокадры озера Маркаколь в Восточном Казахстане появились на официальной странице заповедника в Instagram. Сочные краски озера и зеленых елей восхитили казахстанцев, передает Zakon.kz.

Под постом пользователи оставили комментарии:

  • Красота наша!

  • Эти виды завораживают!

  • Как можно сюда попасть?

Цветовая гамма озера поражает разнообразием и красотой. От синего до желтовато-золотистого в закатную пору и серебристо-серого в непогоду. В озеро впадает 95 водотоков, а вытекает лишь одна река — Кальджир, основной приток Черного Иртыша.

На территории заповедника пять высотных растительных поясов: лугостепной, горно-таежный, субальпийский, высокогорный и нивальный.

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Разнообразна и фауна млекопитающих заповедника. Она включает 55 видов животных.

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Ирина Лукичева
Восточно-Казахстанская область
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