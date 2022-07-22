Красоты Маркаколя показали с высоты птичьего полета
Фото: Instagram/markakol_1976
Видеокадры озера Маркаколь в Восточном Казахстане появились на официальной странице заповедника в Instagram. Сочные краски озера и зеленых елей восхитили казахстанцев, передает Zakon.kz.
Под постом пользователи оставили комментарии:
Красота наша!
Эти виды завораживают!
Как можно сюда попасть?
Цветовая гамма озера поражает разнообразием и красотой. От синего до желтовато-золотистого в закатную пору и серебристо-серого в непогоду. В озеро впадает 95 водотоков, а вытекает лишь одна река — Кальджир, основной приток Черного Иртыша.
На территории заповедника пять высотных растительных поясов: лугостепной, горно-таежный, субальпийский, высокогорный и нивальный.
Разнообразна и фауна млекопитающих заповедника. Она включает 55 видов животных.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ