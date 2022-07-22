Незаконная добыча золота: недропользователи самовольно изменили русло реки в ВКО

Недропользователи самовольно изменили русло реки Кулунжон в Восточном Казахстане. Правоохранительные органы ведут проверку, сообщает Zakon.kz.

По словам первого заместителя руководителя Антикоррупционной службы по Восточному Казахстану Талгата Башева, экологические проблемы являются одними из самых актуальных в регионе.

К примеру, чиновник выехал на место, где, по словам жителей, ведется незаконная добыча золота.

В результате выяснилось, что недропользователи самовольно изменили русло реки Кулунжон, тем самым причинив огромный ущерб экологии региона. Ряд активистов села Самар написали обращение по данному делу. Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО

В настоящее время, как добавили в ведомстве, проводится проверка уполномоченными органами.