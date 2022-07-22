В акимате ВКО обсудили вопросы противодействия коррупции

В акимате Восточного Казахстана состоялось совещание по вопросам противодействия коррупции под председательством первого заместителя акима области Алмасхана Сматлаева.

В нем приняли участие руководитель Департамента Антикоррупционной службы региона Денис Шакенов, акимы городов и районов, а также руководители областных управлений.

В ходе совещания были рассмотрены проблемные вопросы реализации проекта по типовому базовому направлению «Предупреждение и противодействие коррупции».

Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева о применении новых подходов в госуправлении в целях реализации плана работы Комиссии по вопросам противодействия коррупции на 2022 год, утвержденного акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым, мероприятия по противодействию коррупции и формированию антикоррупционной культуры осуществляются по принципам проектного управления, общепризнанного инструмента по планированию и организации работы для достижения целей.

«Несомненно, только путем профилактики коррупционных проявлений и совместных усилий возможно ее искоренение в обществе и государственных органах», – отметил Алмасхан Сматлаев, заслушав результаты работы самостоятельных управлений, а также поручил активизировать и отходить от формализма в деле противодействия коррупции.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Руководитель Антикоррупционной службы региона Денис Шакенов уточнил, что «ТБН – 4, по своей сути, это дорожная карта по противодействию коррупции. Первостепенной задачей антикоррупционной службы является предотвращение коррупции, и мы готовы оказывать методическую помощь».

Говоря простым языком, определены основные задачи для государственных органов в деле противодействия коррупции с эффективным контролем их результатов. Один из основных инструментов – внутренний анализ. Руководители госорганов сами должны быть заинтересованы в качественном внутреннем анализе, ведь это позволит в будущем не допустить коррупционных проявлений. Управленческие ошибки часто обусловлены правовыми пробелами и коллизиями. Только качественный анализ даст нам возможность вовремя принять превентивные меры и предохранить государственного служащего от совершения коррупции. Денис Шакенов

В завершение совещания первый заместитель акима области предложил организовать обучающий семинар совместно с Антикоррупционной службой по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков для сотрудников местных исполнительных органов.