Шахматный робот во время турнира сломал палец ребенку в Москве

Робот сломал палец юному шахматисту на турнире Moscow Chess Open. В ходе одной из партий робот сильно придавил палец ребенка к доске, вследствие чего мальчик получил травму, сообщает Zakon.kz.

По словам организаторов турнира, юный шахматист сделал ход и после этого надо было дать время на ответное действие робота, но мальчик поторопился, и в это время робот схватил его за палец.

Как передает rsport , ребенок все же доиграл турнир, но уже в гипсе.

Этот робот играет уже давно, лет 15. Ничего серьезного не случилось, мальчик потом вышел на награждение. С ним все в порядке, на пальчик гипс наложили, чтобы быстрее зажил. Да, есть определенные правила безопасности, ребенок, видимо, в цейтноте их нарушил, когда делал ход, не заметил, что надо было подождать. Это крайне редкий случай, на моей памяти вообще первый. Робот этот уникальный, он выступал на многих открытых площадках, где народу было значительно больше. Бывает такое, стечение обстоятельств. Сергей Смагин, вице-президент Федерации шахмат Москвы

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