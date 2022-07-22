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Сильный ветер в Павлодарской области сорвал крыши со зданий

сильный ветер, снес крыши Фото: ДЧС Павлодарской области
Сильный ветер в Павлодарской области снес крыши с нескольких административных зданий и жилых домов, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Павлодарской области, 21 июля в результате сильного ветра (по данным РГП «Казгидромет», порывы были до 16 м/с) произошел срыв кровли с одноэтажного здания фельдшерско-акушерского пункта на общей площади 187 кв. метров.

ветер сорвал крыши

Фото: ДЧС Павлодарской области

В селе Петропавловка по ул. Степная, 15 частично сорвана кровля с КГУ «Буденовская основная общеобразовательная школа» на площади 50 кв. метров.

ветер сорвал крышу дома

Фото: ДЧС Павлодарской области

Также частично повреждены кровли частных жилых домов. Жертв и пострадавших нет.

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