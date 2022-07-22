Советы юриста: как оградить себя от бродячего скота

Специалисты юридической клиники КИМЭП рассказали, что нужно делать, если на участок постоянно заходит бродячий скот, сообщает Zakon.kz.

По словам женщины, владельцы животных утверждают, что по закону они должны загородить свой участок. Так ли это? – спросила она.

По словам юристов, в законодательстве республики нет такой нормы, которая бы обязывала ограждать частные территории.

Специалисты рекомендуют этот вопрос решать в гражданском и административном порядках.

Гражданский порядок

Заходящий периодически скот на территорию чужого участка нарушает границы частной собственности. Такой случай Гражданский кодекс трактует как имущественный вред или неимущественный, причиненный неправомерными действиями (бездействием) имущественным или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц.

Он подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме. Законодательными актами обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем, а также установлен более высокий размер возмещения.

Если скот во время нахождения на территории вашего участка причинил какой-либо вред, то вы имеете право подать заявление в суд по гражданским делам на возмещение ущерба и убытков. Специалисты юридической клиники КИМЭП

Согласно ст.148 Гражданского процессуального кодекса РК, исковое заявление подается в суд первой инстанции в письменной форме либо в форме электронного документа. В статье предусмотрено, что должно быть указано в заявлении.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии полномочия на подписание искового заявления. При подаче иска в форме электронного документа он удостоверяется электронной цифровой подписью истца или его представителя.

К исковому заявлению прилагаются:

копии искового заявления и приложенных к нему документов по числу ответчиков и третьих лиц;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя;

документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;

документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, если этот порядок установлен законом или предусмотрен договором;

документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если такие действия совершались;

ходатайство истца об истребовании доказательств, если доказательства находятся у ответчика или третьего лица;

копии устава, свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации), если иск предъявлен юридическим лицом.

По мнению специалистов, также можно представить факт неосновательного обогащения за счет владельца участка, где происходил выпал скота.

Так, ст.953 ГК РК гласит, что лицо (приобретатель), которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (неосновательно обогатилось) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.

Также Гражданский кодекс предусматривает, что лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом (без намерения его приобрести) либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей на момент, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

Административный порядок

Согласно ст.147 Кодекса РК об административных правонарушениях, потрава посевов, стогов, порча или уничтожение находящегося в поле собранного урожая сельскохозяйственных культур либо повреждение насаждений сельскохозяйственных организаций независимо от организационно-правовых форм, крестьянских или фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств скотом или птицей влекут штраф на физических лиц в размере 20 МРП (61 260 тенге), на должностных лиц – в размере 50 МРП (153 150 тенге).

Следовательно, если скот, находясь на чужой территории, нанес какой-либо вред, то владелец этой территории может обратиться в местный административный орган, либо подать гражданский иск в суд.