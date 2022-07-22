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Новый глава ДП Алматы поделился воспоминаниями из детства

воспоминания детство глава полиция Алматы Фото: Facebook/Арыстангани Заппаров
Генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров возглавил полицию Алматы. На странице в Facebook главный полицейский города вспомнил про детство и студенчество, сообщает Zakon.kz.

В своем обращении Заппаров отметил, что руководство страны и МВД доверили ему обеспечивать покой и правопорядок в самом крупном мегаполисе Казахстана.

Это огромная ответственность, требующая усилий, новых подходов в работе, концентрации ключевых ресурсов, что станет решающим фактором в выполнении поставленных главой государства Касым-Жомартом Токаевым задач.Арыстангани Заппаров

Кроме того, он уточнил: «Алматы – мой родной город, в котором я вырос».

Мне не чужды переулки в «Компоте», аллея у «Театралки», фонтаны на Тулебаева и много других замечательных мест, с которыми меня трепетно связывают детство, студенчество и начало моей службы в органах внутренних дел. Я рассчитываю на поддержку и солидарность каждого, кому не безразличны вопросы безопасности в Алматы. Арыстангани Заппаров

В заключение глава полиции заявил, что всегда готов в привычной для него конструктивной форме обсудить/рассмотреть/прислушаться к предложениям и применить их на практике.

21 июля сообщали, что Арыстангани Заппаров стал главой Департамента полиции Алматы.

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