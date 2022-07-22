Занимался перевозкой наркотиков: в Атырау задержан гражданин Нигерии

Фото: скриншот видео

В Атырау задержан гражданин Нигерии, который подозревается в перевозке наркотиков. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает Zakon.kz.

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