Занимался перевозкой наркотиков: в Атырау задержан гражданин Нигерии
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В Атырау задержан гражданин Нигерии, который подозревается в перевозке наркотиков. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает Zakon.kz.
В Атырау гражданин Федеральной Республики Нигерия занимался хранением и перевозкой синтетических наркотических средств. Указанный мужчина 1998 г. р. был обнаружен и задержан сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области совместно с Департаментом Комитета национальной безопасности по Атырауской области во время оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2022».Пресс-служба ДП Атырауской области
По данным ведомства, при обыске автомобиля марки Chevrolet Cruze было изъято пять полиэтиленовых пакетиков, каждый из которых упакован весом около 1 г.
По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком «мефедрон» общей массой 5 г.
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания в Атырау. В отношении него проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК.Пресс-служба ДП Атырауской области
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