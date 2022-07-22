Россия расширила перечень недружественных иностранных государств
Фото: pixabay
Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств, сообщает Zakon.kz.
Документ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.
В расширенный список вошли:
Греция,
Дания,
Словения,
Хорватия,
Словакия.
В начале марта в этот список вошли: Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.
Как заявили в правительстве России, перечень недружественных стран не является окончательным и может расширяться.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ