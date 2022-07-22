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Россия расширила перечень недружественных иностранных государств

Россия расширила перечень недружественных иностранных государств Фото: pixabay
Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств, сообщает Zakon.kz.

Документ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России.

В расширенный список вошли:

  • Греция,

  • Дания,

  • Словения,

  • Хорватия,

  • Словакия.

В начале марта в этот список вошли: Австралия, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Как заявили в правительстве России, перечень недружественных стран не является окончательным и может расширяться.

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