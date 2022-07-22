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Арестованы парень с девушкой, катавшиеся голыми на самокатах в Алматы

Арестована пара, катавшаяся обнаженными в Алматы Фото: скриншот видео
Парень с девушкой, катавшиеся в Алматы обнаженными, арестованы. Об этом сообщил новый глава городского департамента полиции Арыстангани Заппаров, передает Zakon.kz.
По данным местной полицейской службы, в Специализированном межрайонном административном суде Алматы состоялся процесс в отношении гражданки М., 1997 года рождения, и гражданина Г., 2003 года рождения, которые без одежды и нижнего белья разъезжали по дорогам Алматы, – написал Арыстангани Заппаров на своей странице в Facebook.

Видео было опубликовано в Instagram-паблике zhest_kazakhstan.

В Алматы жара, душняк такой, что даже самокатчики голые катаются. Автор просит наказать их, - говорилось под роликом.

Как сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев, правонарушители были установлены и задержаны сотрудниками Управления полиции Бостандыкского района.

Их непристойные действия квалифицированы ст. 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство». Материалы производства, согласно юрисдикции, направлены в суд, решением которого молодые люди подвергнуты административному аресту сроком на 10 суток каждый.Ержан Узабаев

Кроме того, как отметил начальник УМПС, меры административного воздействия также приняты в отношении водителя автомашины Mercedes – гражданина К., 1994 года рождения, который нарушил правила перевозки пассажиров (ст. 593 ч. 1 КоАП РК).

Его пассажирка – гр. А. – из люка авто снимала езду обнаженных людей на свой сотовый телефон.Ержан Узабаев

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