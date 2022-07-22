В Туркестане построили современный центр скорой помощи

В Туркестане открылся Центр скорой медицинской помощи, оснащенный современным оборудованием. Он полностью подключен к цифровой системе.

Медицинская станция, построенная при спонсорской поддержке ТОО «Совместное казахстанско-французское предприятие «КАТКО», рассчитана на 25 бригад. Объем инвестиций – 1,4 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Министр здравоохранения Ажар Гиният и аким области Умирзак Шукеев ознакомились с работой нового центра.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Укомплектованный современным оборудованием, Центр скорой медицинской помощи оснащен дефибриллятором, кардиостимулятором, аппаратом электрической кардиоверсии, кардиомониторами, электрокардиографом, ИВЛ-аппаратами, кислородными, электрическими и механическими насосными аппаратами для своевременного оказания медицинской помощи. Бригады смогут выезжать на 70 тысяч вызовов в год.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В Туркестанской области проводится немало работы для развития медицины. Строятся новые объекты, повышается квалификация врачей, усиливается цифровизация. Выражаем признательность компании «КАТКО», инвестировавшей в новую станцию скорой помощи. В Туркестане будут работать современные лечебные центры, соответствующие международным стандартам, – сказал Умирзак Шукеев.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Станция скорой помощи работает по принципу «золотого часа» по четырем категориям. В центре работают специалисты, которые прошли повышение квалификации в США.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В целом, по области работают 140 бригад скорой медицинской помощи. Общая потребность охвачена на 96%. В области создан кластер служб скорой помощи, децентрализованы сельские и городские службы скорой помощи. В результате этого максимально сократилось время посещения больных, значительно повысилось качество обслуживания.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В областном центре активно развивают медицинскую отрасль. К примеру, при поддержке ОАЭ ведется строительство центра материнства и детства.