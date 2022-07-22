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В аэропортах Европы хаос: пассажиры теряют багаж, рейсы задерживаются

Франкфурт Фото: pixabay
В европейских аэропортах продолжаются серьезные проблемы. Наблюдаются многочасовые очереди на регистрацию. Люди теряют багаж, рейсы отменяются. Пассажирам рекомендуют летать с ручной кладью, передает Zakon.kz

Аномальная жара в странах ЕС усугубила ситуацию в европейских аэропортах, которые ранее уже сократили пропускную способность из-за нехватки персонала, пишет atorus.ru.

 «На передовой» хаоса – амстердамский Схипхол. Там ограничили пропускную способность до конца июля: в день аэропорт не может отправлять более 67 500 пассажиров, из-за чего многие авиакомпании были вынуждены оптимизировать свое расписание.Ассоциация туроператоров России

В Схипхоле дала сбой система приема и выдачи багажа. По этой причине всем пассажирам 21 июля 2022 года было разрешено путешествовать только с ручной кладью.

Аэропорты работают на пределе

В Германии компания Fraport, управляющая аэропортом Франкфурта, предупредила пассажиров об очередях на регистрацию и долгом ожидании багажа до конца июля, особенно в период с 22 по 24 июля.

Чем меньше багажа вы берете с собой, тем лучше. По возможности берите с собой только одну ручную кладь, – просит Fraport.

Путешественникам рекомендуют прикрепить бирки на багаж с контактными данными и пометить чемоданы тканевой лентой или каким-то другим способом. Это поможет в розыске багажа.

В Италии власти также предупредили граждан страны и туристов воздержаться от путешествия со слишком большим количеством чемоданов, поскольку планам поездок угрожают серьезные сбои в аэропортах по всей Европе не только из-за операционных проблем, но и забастовок персонала авиакомпаний. В самой Италии только за минувший уик-энд было отменено более 500 рейсов. 

Путешественникам рекомендуется брать с собой только ручную кладь, чтобы избежать длительного ожидания возвращения их вещей, – говорится в пресс-релизе Министерства устойчивой инфраструктуры и мобильности Италии (MIMS).

Пассажирам предлагают приезжать заранее

В британских аэропортах – Хитроу, Гатвик, Манчестер – пассажиров отдельно просят не приходить на свой рейс слишком заблаговременно. Например, более чем за три часа до открытия рейса.

Пассажиров теперь просят заранее сложить в прозрачный пакет – отдельно от ручной клади – все жидкости, кремы, гели, бальзамы и пасты объемом до 100 мл.

Ежедневно дополнительной проверки требуют около 10 000 предметов в ручной клади, которые обнаруживаются при проверке на сканере. Это добавляет в среднем еще пять минут ко времени прохождения контроля безопасности.

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