Избили журналистку – в Атырау задержан подозреваемый
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19 июля около 9:30 в Атырау (мкр. Жумыскер ул. Муталиева) напали на корреспондента информационного портала «Дорожный контроль» Олесю Вертинскую 1983 г.р. Как сообщили в Департаменте полиции Атырауской области, подозреваемого удалось установить и задержать, передает Zakon.kz.
Подозреваемый 1999 г.р. был установлен и задержан. По данному факту проводится расследование по ч. 2 ст. 107 УК РК.Пресс-служба ДП Атырауской области
В ведомстве отметили, что иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со ст. 201 УПК РК.
Журналистку избили в Атырау – подробности
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Ранее сообщалось, что в Актобе 19 июля корреспондента информационного портала «Дорожный контроль» Олесю Вертинскую избили возле собственного дома.
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