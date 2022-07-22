Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Избили журналистку – в Атырау задержан подозреваемый

в Атырау задержали мужчину, который подозревается в избиении журналистки Фото: скриншот видео
19 июля около 9:30 в Атырау (мкр. Жумыскер ул. Муталиева) напали на корреспондента информационного портала «Дорожный контроль» Олесю Вертинскую 1983 г.р. Как сообщили в Департаменте полиции Атырауской области, подозреваемого удалось установить и задержать, передает Zakon.kz.
Подозреваемый 1999 г.р. был установлен и задержан. По данному факту проводится расследование по ч. 2 ст. 107 УК РК.Пресс-служба ДП Атырауской области

В ведомстве отметили, что иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со ст. 201 УПК РК.

Новость по теме

Журналистку избили в Атырау – подробности

Ранее сообщалось, что в Актобе 19 июля корреспондента информационного портала «Дорожный контроль» Олесю Вертинскую избили возле собственного дома.

Читайте также

Застрял головой, туловище на улице: ребенок едва не сорвался вниз с 7 этажа в Алматы

Сильный ветер в Павлодарской области сорвал крыши со зданий

Третьи сутки ищут тело утонувшей журналистки в Акмолинской области

Динара Халдарова
Атырау Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Реализатор шин и дисков
«Продавец шин» обманул алматинцев на 15 млн тенге
каникулы
Сокращение каникул у школьников прокомментировали в Минпросвещения
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
Даулет Жумабеков
Второго шанса создать государство у нас уже не будет – подполковник запаса
мошенники телефон Казахстан
Телефонные мошенники стали втягивать казахстанцев в «спецоперации»
Автобусный маршрут 41 продлили
В Алматы продлят один из автобусных маршрутов
Министр просвещения РК
О детсадах, критике в соцсетях и школьной форме – первое интервью Аймагамбетова на посту министра просвещения
Акмолинская область, лжегенерал, приговор
Мошенничество и подстрекательство к даче взятки: осужден лжегенерал Амрин
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления