Избили журналистку – в Атырау задержан подозреваемый

Фото: скриншот видео

19 июля около 9:30 в Атырау (мкр. Жумыскер ул. Муталиева) напали на корреспондента информационного портала «Дорожный контроль» Олесю Вертинскую 1983 г.р. Как сообщили в Департаменте полиции Атырауской области, подозреваемого удалось установить и задержать, передает Zakon.kz.

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