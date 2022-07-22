Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Садио Мане объявлен лучшим футболистом Африки

Футбол Приз Лучший игрок Фото: Instagram/sadiomaneofficiel
Игрок мюнхенской «Баварии» Садио Мане стал обладателем приза лучшего игрока африканского континента прошедшего сезона. Полузащитник сборной Сенегала награжден на торжественной церемонии в Марокко, сообщает Zakon.kz.

Садио Мане, только недавно перешедший в «Баварию», набрал больше всех голосов и в споре лучших обошел бывшего своего партнера по «Ливерпулю» Мохамеда Салаха и голкипера «Челси» Эдуара Менди.

Сенегалец в составе «Ливерпуля» выиграл Кубок Англии и Кубок Английской лиги, добрался до финала Лиги чемпионов и занял второе место в АПЛ. В феврале 2022 года Мане со сборной Сенегала впервые выиграл Кубок Африки.

На этой же церемонии команда Сенегала признана лучшей африканской сборной сезона.

Получайте яркие эмоции от лучшие футбольных матчей вместе с Parimatch и летите отдыхать в Rixos Анталья. Путевки на двоих, топ-призы и бонусы на 14 000 000 тенге каждую неделю!

Читайте также

Быстрее с Parimatch Foundation: в Шымкенте прошел турнир среди воспитанников детского дома

Гимн Казахстана впервые прозвучал на ЧМ по легкой атлетике

Нора Джеруто рассказала, чувствует ли себя казахстанской спортсменкой

Куандык Шынасилов
Африка
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Реализатор шин и дисков
«Продавец шин» обманул алматинцев на 15 млн тенге
каникулы
Сокращение каникул у школьников прокомментировали в Минпросвещения
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
Даулет Жумабеков
Второго шанса создать государство у нас уже не будет – подполковник запаса
мошенники телефон Казахстан
Телефонные мошенники стали втягивать казахстанцев в «спецоперации»
Автобусный маршрут 41 продлили
В Алматы продлят один из автобусных маршрутов
Министр просвещения РК
О детсадах, критике в соцсетях и школьной форме – первое интервью Аймагамбетова на посту министра просвещения
Акмолинская область, лжегенерал, приговор
Мошенничество и подстрекательство к даче взятки: осужден лжегенерал Амрин
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления