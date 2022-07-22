Садио Мане объявлен лучшим футболистом Африки

Игрок мюнхенской «Баварии» Садио Мане стал обладателем приза лучшего игрока африканского континента прошедшего сезона. Полузащитник сборной Сенегала награжден на торжественной церемонии в Марокко, сообщает Zakon.kz.

Садио Мане, только недавно перешедший в «Баварию», набрал больше всех голосов и в споре лучших обошел бывшего своего партнера по «Ливерпулю» Мохамеда Салаха и голкипера «Челси» Эдуара Менди.

Сенегалец в составе «Ливерпуля» выиграл Кубок Англии и Кубок Английской лиги, добрался до финала Лиги чемпионов и занял второе место в АПЛ. В феврале 2022 года Мане со сборной Сенегала впервые выиграл Кубок Африки.

На этой же церемонии команда Сенегала признана лучшей африканской сборной сезона.

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