Мораторий на земельные проверки отменят в Казахстане
Фото: akorda.kz
Правительство РК внесло на рассмотрение главы государства проект указа, которым вводится дополнение в мораторий на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в РК, сообщает Zakon.kz.
В случае подписания указа президента РК будет утвержден новый пункт, согласно которому мораторий не будет распространяться на проверки и профилактический контроль с посещением за соблюдением земельного законодательства республики.
Постановление правительства о внесении дополнения подписано 19 июля 2022 года.
В настоящее время проведение проверок и принятие мер в отношении таких субъектов не представляется возможным, кроме исключительных случаев, к которым относится «массовая угроза».
Мораторий на проверки действует в Казахстане с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года.
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