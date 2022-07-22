Мораторий на земельные проверки отменят в Казахстане

Правительство РК внесло на рассмотрение главы государства проект указа, которым вводится дополнение в мораторий на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в РК, сообщает Zakon.kz.

В случае подписания указа президента РК будет утвержден новый пункт, согласно которому мораторий не будет распространяться на проверки и профилактический контроль с посещением за соблюдением земельного законодательства республики.

Постановление правительства о внесении дополнения подписано 19 июля 2022 года.

В настоящее время проведение проверок и принятие мер в отношении таких субъектов не представляется возможным, кроме исключительных случаев, к которым относится «массовая угроза».

Мораторий на проверки действует в Казахстане с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года.