На госслужбу будут принимать по-новому в Казахстане

В Казахстане разработаны новые инструменты отбора на государственную службу, сообщает Zakon.kz.

Продолжается работа по совершенствованию системы отбора и упрощению порядка «выхода» с государственной службы. Важной задачей является формирование прозрачной, а главное – справедливой системы отбора и продвижения кадров на государственной службе, основанной на принципах меритократии. Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев

По его словам, рассматриваются новые подходы, включающие тестирование на способность работать с цифровой и текстовой информацией, собеседование по компетенциям, написание эссе и прохождение профильного тестирования. При этом прозрачность и клиентоориентированность процесса отбора будут обеспечиваться путем полной цифровизации конкурсных процедур.

Предусматриваются меры по упрощению порядка при поступлении на некоторые должности государственной службы, а также «выхода» с государственной службы.

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента.

На период реализации государственных инициатив и отраслевых проектов государственным органам будет предоставлена возможность найма контрактных служащих для привлечения профессиональных специалистов со специальными знаниями. Дархан Жазыкбаев

Также, как сообщил Дархан Жазыкбаев, проработаны подходы по модернизации привлечения талантов на государственную службу, которые будут реализованы в рамках «Школы молодого государственного служащего» региональными департаментами Агентства. Так, предусматривается выработка единых методических рекомендаций, усовершенствуются подходы по исполнению и установлению ежегодных сроков проведения отбора.

Продолжается работа по привлечению представителей Президентского молодежного кадрового резерва в систему государственной службы и квазигосударственный сектор. Для систематизации этой работы разработан алгоритм найма резервистов на государственную службу, регулирующий вопросы карьерного продвижения, развития навыков и оценки эффективности деятельности. Дархан Жазыкбаев

Как он отметил, на сегодняшний день из 350 резервистов трудоустроены 238.