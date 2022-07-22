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В Нур-Султане на капремонт закрыли дорогу республиканского значения

дорогу республиканского значения закрыли на капремонт в Нур-Султане Фото: gov.kz
На капитальный ремонт закрыта автодорога республиканского значения Р-10 «Обход Нур-Султана». Об этом сообщили в столичном акимате, передает Zakon.kz.
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в целях обеспечения безопасности дорожного движения согласно предоставленным данным филиала Акмолинской области АО «НК «QazAvtoJol» сообщает о закрытии на капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Обход Нур-Султана» км 4, – говорится в сообщении.

Как уточнили в столичном акимате, «в связи с проведением работ до 15 октября текущего года планируется выполнить объездную дорогу с дорожной одеждой капитального типа вдоль данного путепровода протяженностью 2,6 км с обустройством железнодорожного пути».

в Нур-Султане закроют дорогу республиканского значения

Фото: gov.kz

Астанчан попросили с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города, – добавили в акимате Нур-Султана.

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