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Быстрее с Parimatch Foundation: в Шымкенте прошел турнир среди воспитанников детского дома

турнир Фото: Parimatch Foundation
В рамках программы «Спортивный наставник» ребята из детского дома №4 Шымкента приняли участие в турнире по баскетболу.

С 10 по 16 июля в Шымкенте состоялся открытый Республиканский турнир по баскетболу памяти Ермаханбета Уласбека. В рамках программы «Спортивный наставник» от международного благотворительного фонда Parimatch Foundation в турнире приняли участие дети из детского дома №4 Шымкента.

Турнир объединил 84 юных спортсмена, сформировавших 6 команд, которые отважно боролись за победу. Хозяева соревнований завоевали два комплекта медалей.

Я рад выступать в роли тренера в программе «Спортивный наставник» с 10 ноября 2021 года. Мне представилась возможность работать с очень талантливыми ребятами и наблюдать за их достижениями. Спорт закаляет не только тело, но и дух. Мы учимся не опускать руки при поражениях и ставим задачу каждый день становиться лучше. Приятно видеть в мальчиках мотивацию, огонь в глазах, самоотдачу во время тренировок.Главный тренер баскетбольной секции Серединский Данил

турнир

Фото: Parimatch Foundation

В рамках спортивного события пятеро юношей из детского дома №4 города Шымкента были признаны лучшими игроками: Андрей Даянов, Оразхан Асламбек, Георгий Гусев, Бекмухамед Асламбек, Богдан Кириченко.

Ребята программы «Спортивный наставник» боролись изо всех сил, не уступая остальным командам. К сожалению, мальчишки не заняли призового места, однако проявили командный дух и волю к победе. Проведение подобных турниров и игровая практика позволят в будущем приобрести необходимые навыки и конкурировать с более опытными игроками. Ребята очень старательные, ярко демонстрируют технику и перспективы. Прекрасно, что у молодых спортсменов есть возможность заниматься с профессиональным тренером.Главный судья соревнований Собитов Владимир

турнир

Фото: Parimatch Foundation

«Спортивный наставник» — программа международного благотворительного фонда Parimatch Foundation, которая помогает детям, независимо от их жизненных обстоятельств, развивать уверенность, а также физические и социальные навыки с помощью спорта. Спортивные упражнения используются как инструмент, с помощью которого развиваются такие качества, как дисциплина, уверенность в себе и умение работать в команде. Проект демонстрирует веру в детей и в то, что благодаря их усилиям все получится.

Наш фонд ставит целью раскрывать спортивный потенциал молодых ребят, развивать уверенность в себе и покорять новые вершины. Мы стараемся обеспечить участие детей в различных видах спорта, командных или индивидуальных соревнованиях, где неотъемлемая часть отводится спортивному наставнику. Он направит ребенка, задаст правильный вектор спортивного развития и поможет в поиске себя и самореализации.Виктория Андреева, представитель PM Foundation в Казахстане

турнир

Фото: Parimatch Foundation

Parimatch Foundation — международный благотворительный фонд, созданный в 2019 году. Миссия фонда — улучшить здоровье и благополучие общества, предоставляя детям равные возможности и доступ к занятиям спортом и обучению.

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