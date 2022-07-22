Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Доллар подорожал еще на два тенге

торги на бирже Фото: unsplash
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 483,88 тенге, поднявшись еще на 2 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также немного вырос и остановился на отметке 71,29 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс российского рубля снизился и составил 8,40 тенге (-0,32).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 483-487 тенге, евро – по 492-499 тенге, российские рубли – по 7,5-7,9 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 22 июля.

Так, цена на эталонную марку нефти выросла на 1,21% – до 105,12 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI составила 97,53 доллара за баррель.

Читайте также

В Алматы повысилась плата за содержание дома: Акимат ищет выход из ситуации

Курсы валют на 23-24 июля 2022 года

Курсы валют на 22 июля в обменных пунктах Казахстана

Лариса Черненко
KASE
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
каникулы
Сокращение каникул у школьников прокомментировали в Минпросвещения
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
Реализатор шин и дисков
«Продавец шин» обманул алматинцев на 15 млн тенге
Даулет Жумабеков
Второго шанса создать государство у нас уже не будет – подполковник запаса
мошенники телефон Казахстан
Телефонные мошенники стали втягивать казахстанцев в «спецоперации»
тестирование выпускники Казахстан
Мы показали реальную картину – Аймагамбетов про неутешительные результаты ЕНТ
Министр просвещения РК
О детсадах, критике в соцсетях и школьной форме – первое интервью Аймагамбетова на посту министра просвещения
Какую школьную форму будут носить казахстанские школьники
Какую форму будут носить казахстанские школьники в новом учебном году
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления