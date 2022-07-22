Доллар подорожал еще на два тенге

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 483,88 тенге, поднявшись еще на 2 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также немного вырос и остановился на отметке 71,29 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс российского рубля снизился и составил 8,40 тенге (-0,32).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 483-487 тенге, евро – по 492-499 тенге, российские рубли – по 7,5-7,9 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 22 июля.

Так, цена на эталонную марку нефти выросла на 1,21% – до 105,12 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI составила 97,53 доллара за баррель.