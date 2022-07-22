Более 2300 авто зарегистрировали в Алматинской области без уплаты сбора на 13,5 млрд тенге

В Алматинской области выявлены многочисленные факты завоза из-за рубежа большегрузных авто без уплаты сбора за первичную регистрацию, а также случаи выдачи государственных номерных знаков повышенного спроса без уплаты государственной пошлины, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Комитете госдоходов МФ РК, налоговики Алматинской области по итогам проверки Управления административной полиции за 2018-2021 годы установили 2329 фактов первичной регистрации автотранспортных средств без уплаты сбора на 13,5 млрд тенге.

Выяснилось, что ввозимые из третьих стран автотранспортные средства, в частности, седельные тягачи с годом выпуска свыше 7 лет, при первичной постановке на учет не уплачивали сбор, размер которого составляет 2500 МРП (в 2019 году – 6,3 млн тенге, 2020 году – 6,9 млн тенге, 2021 году – 7,3 млн тенге).

Также было выявлено 450 фактов выдачи государственных номерных знаков повышенного спроса без уплаты государственной пошлины, в результате потери в бюджет составили 135,7 млн тенге. Пошлина за номера с одинаковыми цифровыми и буквенными значениями варьируется от 174 000 тенге до 872 900 тенге. Комитет госдоходов МФ РК

В КГД считают, что эти факты указывают на системный подход получения услуг без фактической уплаты обязательных платежей, что привело к значительным потерям бюджета.

В настоящее время Административная полиция взыскивает не собранные ранее суммы сбора и пошлины.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для установления круга виновных лиц и принятия соответствующего решения.