«Актобе» планирует взять реванш у «Тараза»

Кубок Казахстана продолжает набирать обороты, и некоторые результаты складываются неожиданным образом для всех любителей казахстанского футбола.

Сегодня, 22 июля, Центральный стадион Тараза примет очередную встречу команд «Тараз» и «Актобе». После удачного старта в Премьер-лиге подопечные Нуркена Мазбаева немного сбавили ход в чемпионате, и именно кубковые матчи вернули «Таразу» уверенность.

Команда одержала победу в двух матчах и уверенно занимает первую строчку в группе C.

Чего не скажешь об «Актобе». После феерического взлета в Чемпионате Казахстана актюбинцам пока не удается повторить успех в Кубке. Команда Андрея Карповича уступила в двух матчах и расположилась на последнем месте в квартете.

В предыдущей встрече «Тараз» уверенно разобрался с актюбинцами – 3:0 – и теперь попытается закрепить успех в кубковом противостоянии. В свою очередь для Актобе это возможность взять реванш за продолжение борьбы в турнире, и «красно-белые» однозначно попытаются ею воспользоваться.

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