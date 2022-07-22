Архары оказались в фотоловушке Сайрам-Угамского нацпарка

В фотоловушку попали каратауские архары на территории Сайрам-Угамского национального парка. Видео было сделано в марте, но появилось только сейчас в социальной сети Instagram, передает Zakon.kz.

Парнокопытное млекопитающее занесено в Красную книгу Казахстана. На территории нацпарка обитают только в Тюлькубасском филиале. Архары зимуют в Сайрам-Угамском нацпарке, там же по весне телятся.

В мае архары мигрируют на летние пастбища. По последним данным, в нацпарке насчитывается около 75 каратауских архаров. Питаются они 70 видами кустарников и травянистых растений.