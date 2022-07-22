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В полуфинале Кубка Президента по теннису сыграют трое казахстанцев

Теннис Полуфинал Кубок Президента Фото: ktf.kz
Казахстанское трио мастеров большой ракетки Бейбит Жукаев, Денис Евсеев и Дмитрий Попко получили право побороться за выход в финал престижного турнира – Кубка Президента, который в эти дни проходит на кортах Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

Представитель Актау Бейбит Жукаев вышел в полуфинале Челленджера, обыграв в очень трудной борьбе чемпиона Азии и первую ракетку Узбекистана Дениса Истомина со счетом 6:7, 7:6, 7:6. Теперь 23 июля на стадии 1/2 финала пройдет казахстанское дерби – Бейбит Жукаев выступит против Дениса Евсеева.

В свою очередь алматинец Денис Евсеев в четвертьфинальном поединке одержал победу над представителем Бразилии Габриэлем Декампом со счетом 6:4, 2:6, 6:4.

Теннис 1/2 финала

Фото: ktf.kz

Третий казахстанский теннисист Дмитрий Попко за полтора часа обыграл россиянина Евгения Донского — 7:6 6:4. За выход в финал Дмитрий поборется с другим представителем России — Романом Сафиуллиным.

Независимо от исхода полуфинальных встреч казахстанская сторона гарантировала себе одно место в решающем матче за титул. А при удачном раскладе, возможно, будет и казахстанский финал. Осталось ждать недолго: 23 июля — полуфиналы, а 24 июля — финал Кубка Президента.

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