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Курсы валют на 23-24 июля 2022 года

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 483,30 тенге, поднявшись на 1,42 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,15 тенге и составил 8,42 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и составил 71,32 тенге (+0,30).

По евро торгов не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 490,76 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 481-485 тенге, евро – 488-496 тенге, рос. рубль – 7,4-7,9 тенге.

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Лариса Черненко
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