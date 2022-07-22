Курсы валют на 23-24 июля 2022 года

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 483,30 тенге, поднявшись на 1,42 тенге, передает Zakon.kz.

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