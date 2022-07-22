Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные

Синоптики предоставили прогноз погоды на 23-25 июля: по Казахстану ожидаются дожди, гроза, шквалистый ветер, град и спад температуры, передает Zakon.kz.

По-прежнему на большей части территории республики сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, 25 июля на северо-западе страны – сильные дожди, сопровождающиеся грозами, шквалистым ветром, градом. Лишь на юго-востоке страны в течение периода сохранится погода без осадков, на юге Казахстана прогнозируются пыльные бури. РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, в дневные часы в западной половине республики ожидается спад температуры воздуха от +27...+42°С до +23...+35°С.

Небольшое повышение температуры воздуха порадует жителей северо-западных, центральных регионов страны – здесь столбики термометров достигнут отметки +25...+38°С, на севере, востоке республики температурный фон составит +22...+30°С, на юге, юго-востоке Казахстана сохраняется очень сильная жара +34...+46°С, – добавили синоптики.

Также в РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды на выходные в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Нур-Султан:

23 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +26...+28°С;

24 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +26...+28°С;

25 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +28...+30°С.

Алматы:

23 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24°С, днем +36...+38°С;

24 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24°С, днем +35...+37°С;

25 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24°С, днем +34...+36°С.

Шымкент:

23 июля – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +24...+26°С, днем +40...+42°С;

24-25 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +25...+27°С, днем +40...+42°С.

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