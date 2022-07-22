Предполагаемого педофила задержали в Экибастузе
Фото: unsplash
В Экибастузе задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летней девочки, передает Zakon.kz.
В полицию Экибастуза поступило заявление от местной жительницы о насильственных действиях сексуального характера в отношении ее 14-летней дочери.Пресс-служба ДП Павлодарской области
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на водоеме, где потерпевшая находилась со своими друзьями без сопровождения взрослых.
Подозреваемый – 28-летний житель Экибастузского района – установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания.Пресс-служба ДП Павлодарской области
Как отмечается, по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 121 ч. 3-1 п. 1 УК РК.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ