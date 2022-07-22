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Предполагаемого педофила задержали в Экибастузе

Экибастуз, педофил, девочка, задержание Фото: unsplash
В Экибастузе задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летней девочки, передает Zakon.kz.
В полицию Экибастуза поступило заявление от местной жительницы о насильственных действиях сексуального характера в отношении ее 14-летней дочери.Пресс-служба ДП Павлодарской области

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на водоеме, где потерпевшая находилась со своими друзьями без сопровождения взрослых.

Подозреваемый – 28-летний житель Экибастузского района – установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания.Пресс-служба ДП Павлодарской области

Как отмечается, по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 121 ч. 3-1 п. 1 УК РК.

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Динара Халдарова
Павлодарская область Экибастуз
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