Подросток из Германии потерялся в лесу в СКО
Фото: polisia.kz
В отдел полиции Айыртауского района обратилась 27-летняя жительница Петропавловска, которая сообщила, что 21 июля около 6:00 потерялся ее 16-летний племянник во время отдыха на турбазе в селе Имантау, передает Zakon.kz.
В поисках был задействован весь личный состав ОП, егери, лесники и все неравнодушные люди. Фотоориентировки мальчика были разосланы через WhatsApp. По ним подростка опознал пастух в поле. Полицейские и егери прочесали местность. В результате пропавший был возвращен родственникам. Пресс-служба Департамента полиции Северо-Казахстанской области
Родные подростка поблагодарили всех неравнодушных североказахстанцев, участвовавших в поисках.
Фото: polisia.kz
Сегодня у нашей семьи произошло чудо. Благодаря сотрудникам отдела полиции Айыртауского района мы нашли своего родного человека. Полицейские быстро и четко отреагировали на наше заявление о пропаже. Большой командой вместе с местными егерями и просто отдыхающими людьми были организованы поиски человека, которые закончились успехом. Мы говорим вам всем большое человеческое спасибо. Мы рады и гордимся, что у нас такая полиция! – говорится в сообщении.
Отмечается, что юноша с родителями приехал в Петропавловск в гости к бабушке.
Убедительно просим жителей и гостей СКО во время отдыха сохранять связь. В случае исчезновения родных незамедлительно обращайтесь в полицию, – отметил начальник ОП Айыртауского района Марат Серкешев.
С начала года в СКО поступило 275 обращений об исчезнувших людях. Установлено местонахождение 270 человек, из них 90 – несовершеннолетние.
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