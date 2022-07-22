Ученые выяснили, что мешает организму бороться с раком

Как надеются исследователи, их работа поможет найти новые способы лечения рака, передает Zakon.kz.

По мнению ученых из Техасского университета, раковые клетки вырабатывают уникальную форму коллагена, защищающую их от иммунного ответа человека. Такой вывод был сделан на основании результатов изучения раковых клеток поджелудочной железы. Исследование опубликовано в журнале Cancer Cell.

Раковые клетки обладают особой формой коллагена, позволяющей защищать опухоль от иммунных реакций. Эта аномальная структура принципиально отличается от нормального коллагена, вырабатываемого в организме человека.

Несмотря на то, что ученые рассматривали только один вид рака, схожая ситуация наблюдается и при других типах заболевания, включая рак легких и толстой кишки.