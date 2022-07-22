16 заводов планируют открыть в Шымкенте до конца года

Стоимость одного из проектов, завода по обработке и производству стекольных конструкций из листового стекла, составила 5 млрд тенге. В год на предприятии планируют выпускать 800 тыс. кв. м продукции, передает Zakon.kz.

На заводе будет создано 50 рабочих мест.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Как сообщил директор завода Мурат Мамытбеков, мощность предприятия позволит покрывать 100% потребностей внутреннего рынка.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Завод будет введен в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года. Строительные работы на нем завершены, сейчас специалисты устанавливают оборудование.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Как сообщили в акимате Шымкента, в этом году на территории города запланировано открыть 16 промышленных предприятий. При старте этих проектов всего будет трудоустроено около тысячи человек. Пять из 16 предприятий уже заработали, на них трудятся порядка 450 человек.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Общая стоимость всех новых заводов составляет 52 млрд тенге.