16 участков для добычи углеводородов в РК отданы в пользование за 21 млрд тенге

В Казахстане завершился очередной электронный аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК, аукцион проходил по 17 участкам. В итоге по 16 из них определены победители аукциона, по одному участку аукцион не состоялся из-за отсутствия зарегистрированных участников.

Сумма стартового размера подписных бонусов по 16-ти участкам составила 2,3 млрд тенге. По итогам аукциона общая сумма предложенного подписного бонуса составила более 21 млрд тенге.

В соответствии со статьей 100 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» победителем аукциона становится участник, предложивший наибольший размер подписного бонуса, который в течение 20 рабочих дней со дня опубликования итогов аукциона: