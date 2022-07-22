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Законодательство РК

16 участков для добычи углеводородов в РК отданы в пользование за 21 млрд тенге

недропользование Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане завершился очередной электронный аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК, аукцион проходил по 17 участкам. В итоге по 16 из них определены победители аукциона, по одному участку аукцион не состоялся из-за отсутствия зарегистрированных участников.

Сумма стартового размера подписных бонусов по 16-ти участкам составила 2,3 млрд тенге. По итогам аукциона общая сумма предложенного подписного бонуса составила более 21 млрд тенге.

В соответствии со статьей 100 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» победителем аукциона становится участник, предложивший наибольший размер подписного бонуса, который в течение 20 рабочих дней со дня опубликования итогов аукциона:

  • уплачивает подписной бонус;

  • направляет в компетентный орган подтверждение оплаты подписного бонуса и подписанный со своей стороны контракт на разведку и добычу или добычу углеводородов, разработанный в соответствии с типовым контрактом на разведку и добычу или добычу углеводородов, утверждаемый компетентным органом.

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