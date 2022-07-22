Балкон загорелся на крыше алматинского бизнес-центра

Инцидент произошел около 19:00 в бизнес-центре (БЦ) «Нурлы Тау» по проспекту Аль-Фараби, передает Zakon.kzю

Как рассказали в ДЧС города, средства департамента были направлены в Бостандыкский район по повышенному рангу вызова.

По прибытии звеньями газодымозащитников обнаружено задымление на лестничной клетке загорание кондиционера с переходом на балкон. Общая площадь пожара составила 2 кв. м. Силам и средствам, следовавшим по повышенному рангу вызова, дали отбой, – говорится в сообщении.

Фото: скриншот видео

Отмечается, что из здания эвакуировано 70 человек.

Жертв и пострадавших нет.

Из-за высокой температуры возрастает нагрузка на электросети, поэтому жителей и гостей города просим не оставлять включенными электроприборы, – отметили в пресс-службе ДЧС Алматы.