Пешеход госпитализирована после наезда авто в Актобе

Инцидент произошел 21 июля около 13:00. Женщина была доставлена в многопрофильную областную больницу, передает Zakon.kz.

36-летний водитель автомашины Mercedes Benz, двигаясь со стороны улицы Маметовой в направлении улицы Г. Жубановой напротив мечети Нур-Гасыр допустил наезд на пешехода, которая переходила дорогу. В результате ДТП женщина была госпитализирована. Пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области

С начала года по области зарегистрировано 70 ДТП с участием пешеходов, в результате которых пятеро скончались и 70 были доставлены в больницу с различными повреждениями.