Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Пешеход госпитализирована после наезда авто в Актобе

ДТП Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел 21 июля около 13:00. Женщина была доставлена в многопрофильную областную больницу, передает Zakon.kz.
36-летний водитель автомашины Mercedes Benz, двигаясь со стороны улицы Маметовой в направлении улицы Г. Жубановой напротив мечети Нур-Гасыр допустил наезд на пешехода, которая переходила дорогу. В результате ДТП женщина была госпитализирована. Пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области

С начала года по области зарегистрировано 70 ДТП с участием пешеходов, в результате которых пятеро скончались и 70 были доставлены в больницу с различными повреждениями.

Читайте также

Балкон загорелся на крыше алматинского бизнес-центра

Подросток из Германии потерялся в лесу в СКО

Должность акима Актобе предлагали за 1,5 млн долларов – в КНБ рассказали подробности

Елена Беляева
Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
каникулы
Сокращение каникул у школьников прокомментировали в Минпросвещения
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
Реализатор шин и дисков
«Продавец шин» обманул алматинцев на 15 млн тенге
Даулет Жумабеков
Второго шанса создать государство у нас уже не будет – подполковник запаса
мошенники телефон Казахстан
Телефонные мошенники стали втягивать казахстанцев в «спецоперации»
тестирование выпускники Казахстан
Мы показали реальную картину – Аймагамбетов про неутешительные результаты ЕНТ
Министр просвещения РК
О детсадах, критике в соцсетях и школьной форме – первое интервью Аймагамбетова на посту министра просвещения
Какую школьную форму будут носить казахстанские школьники
Какую форму будут носить казахстанские школьники в новом учебном году
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления