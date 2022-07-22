Популярную автомагистраль перекрыли в Англии протестующие из-за цен на топливо

В стране заметно выросли цены на заправках, что привело к митингу. Заблокированный участок автомагистрали M5 помешал отдыхающим добраться до места проведения летних каникул, передает Zakon.kz.

В пятницу утром автоколонна двигалась со скоростью 48 км/ч по трем полосам трассы M5 на север и юг в Сомерсете и районе Бристоля, когда десятки тысяч людей направлялись в Девон и Корнуолл на летние каникулы, – написала британская газета Guardian.

Как уточняется, была заблокирована заправочная станция в Бриджуотере, однако доступ к ней оставили машинам скорой помощи и работникам служб жизнеобеспечения.

Протест на трассе M5 закончился к полудню.

Отмечается, что жестких мер в отношении протестующих полиция не применяла.