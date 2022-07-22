90 млн тенге за несуществующий сахар – в ВКО задержана подозреваемая

29-летнюю жительницу Усть-Каменогорска подозревают в обмане 100 человек на сумму около 90 млн тенге, передает Zakon.kz.

Как сообщает КТК, предполагаемая аферистка для начала продавала реальный сахар. Затем информация распространилась благодарю «сарафанному радио», клиентов стало больше, а реального продукта, видимо, не было. Предпринимательница брала деньги и вместе с ними исчезала.

Сообщается, что заявления от пострадавших все еще продолжают поступать.

В данный момент проверяются банковские переводы подозреваемой.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество». Задержанной грозит до семи лет лишения свободы.