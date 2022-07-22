90 млн тенге за несуществующий сахар – в ВКО задержана подозреваемая
Фото: Zakon.kz
29-летнюю жительницу Усть-Каменогорска подозревают в обмане 100 человек на сумму около 90 млн тенге, передает Zakon.kz.
Как сообщает КТК, предполагаемая аферистка для начала продавала реальный сахар. Затем информация распространилась благодарю «сарафанному радио», клиентов стало больше, а реального продукта, видимо, не было. Предпринимательница брала деньги и вместе с ними исчезала.
Сообщается, что заявления от пострадавших все еще продолжают поступать.
В данный момент проверяются банковские переводы подозреваемой.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество». Задержанной грозит до семи лет лишения свободы.
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