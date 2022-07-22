КамАЗ с арбузами перевернулся в Нур-Султане
Фото: pixabay
Авария произошла 21 июля около 19:58 по улице Ондирис. Водитель КамАЗа госпитализирован, передает Zakon.kz.
36-летний водитель автомашины марки Ssang Yong, следуя по улице Ондирис, создал аварийную ситуацию КамАЗу, водитель которого, во избежание столкновения, допустил наезд на опору уличного освещения. После чего КамАЗ, груженный арбузами, опрокинуло в кювет. Пресс-служба ДП города Нур-Султана
В настоящее время по данному факту проводится дознание.
Департамент полиции города Нур-Султана рекомендует водителям быть предельно внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
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