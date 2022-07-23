Зеленский: Потери украинских войск значительно снизились в июле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ежедневные потери украинских войск в июле составляют около 30 человек убитыми и 250 человек ранеными, передает Zakon.kz.

Зеленский заявил об этом в интервью газете The Wall Street Journal.

По его словам, в мае и июне потери составляли от 100 до 200 человек убитыми.

Новость по теме Ситуация в Украине: Киев, Анкара и ООН договорились об экспорте зерна

Между тем, президент Украины отметил, что любое прекращение огня даст России передышку, которая позволит ей пополнить запасы и вооружиться для следующего раунда.

Замораживание конфликта с РФ означает паузу, которая даст России передышку для отдыха. Они не воспользуются паузой, чтобы изменить свою геополитику, – заявил Зеленский.