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Зеленский: Потери украинских войск значительно снизились в июле

президент Украины Фото: пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ежедневные потери украинских войск в июле составляют около 30 человек убитыми и 250 человек ранеными, передает Zakon.kz.

Зеленский заявил об этом в интервью газете The Wall Street Journal.

По его словам, в мае и июне потери составляли от 100 до 200 человек убитыми. 

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Между тем, президент Украины отметил, что любое прекращение огня даст России передышку, которая позволит ей пополнить запасы и вооружиться для следующего раунда.

Замораживание конфликта с РФ означает паузу, которая даст России передышку для отдыха. Они не воспользуются паузой, чтобы изменить свою геополитику, – заявил Зеленский.

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