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Крыши акушерского пункта и школы снесло ветром в Павлодарской области

кровля, срыв Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Штормовой ветер в регионе во время порывов достигал 16 м/с. Серьезно пострадали два здания в Железинском районе, передает Zakon.kz.

Как сообщается Pavlodarnews.kz, стихия унесла крышу школы в Петропавловке.

Полностью крышу одноэтажной Буденновской основной школы снесло еще 25 июня, ущерб на 200 кв. м. Здание временно «накрыли», на капитальный ремонт кровли выделили деньги. Руководитель районного отдела чрезвычайных ситуаций Дмитрий Чумаков

Однако 21 июля крыша учебного заведения пострадала во второй раз, ветер сорвал 50 кв. м. В этот же день слетело 187 кв. м крыши фельдшерско-акушерского пункта в селе Алаколь на улице Ленина, 9.

Кроме того, частично ветер повредил кровли в 21 частном жилом доме по району.

Жертв и пострадавших нет.

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Елена Беляева
Павлодарская область
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