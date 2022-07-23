Болельщики ФК «Атырау» требуют увольнения легионеров

Шымкентская футбольная команда «Ордабасы» в матче третьего тура группового этапа Кубка Казахстана обыграла «Атырау» со счетом 4:1, что вызвало скандал прямо на поле после игры, передает Zakon.kz.

Мы не хотим, чтобы наши бюджетные средства расходовались так бездарно. Требуем, чтобы футбольный клуб расстался с легионерами. Пусть на их место придут местные молодые футболисты. Они наверняка будут биться до конца и в итоге наберутся опыта. И у нас, наконец, образуется не команда из легионеров, а своя, – цитирует болельщиков МИА «Казинформ».

Отмечается, что это не первый провал «Атырау». Сейчас команда идет с тремя очками. Тем временем «Ордабасы», благодаря этой победе, набрал шесть очков и догнал алматинский «Кайрат» в турнирной таблице квартета А.

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