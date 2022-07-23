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Походы, плавание и много фруктов: врач назвал правила идеального отдыха

туристы, Алматы, конная прогулка Фото: Zakon.kz
Кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников рассказал о том, как провести выходной с пользой для здоровья, передает Zakon.kz.

В разговоре с «Мослентой» специалист отмети, что в первую очередь не стоит нагружать организм тяжелой пищей и алкоголем, так как это вызывает интоксикацию.

Полезно совмещать отдых с разгрузочным режимом питания с диетическим меню и включением большого количества фруктов, ягод, овощей. Тогда организм насытится витаминами и необходимыми микроэлементами, – отметил Тяжельников.

По словам врача, полезнее всего во время выходных чаще гулять, ходить в походы, плавать и участвовать в играх на свежем воздухе. Физические нагрузки помогут избежать застойных процессов в организме.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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