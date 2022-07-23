Какой завтрак провоцирует накопление жира
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Многие диетологи называют завтрак главным приемом пищи в течение дня, поэтому с выбором блюд для него лучше не ошибаться. Например, некоторые предпочитают классический французский завтрак из круассана и кофе, сообщает Zakon.kz.
Между тем это несбалансированная еда, провоцирующая накопление жира в организме. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько.
В национальной французской кухне принято на завтрак есть круассан с кофе. Но с точки зрения современной диетологии употреблять такую пищу неправильно. Дело в том, что круассан является несбалансированным, высокоуглеводным и высококалорийным продуктом. Если его съесть, то в организме будет запущен процесс накопления жира.Марина Копытько
Недостаток круассана заключается в муке, которую используют для его приготовления.
Круассан выпекается из муки высшего сорта. Кроме калорий, углеводов и насыщенных жиров там больше ничего нет. Процент белка там очень маленький, а витаминов, минералов и пищевых волокон практически не содержится.Марина Копытько
Вместо круассана на завтрак лучше съесть хлебобулочное изделие на основе более полезной муки.
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