Какой завтрак провоцирует накопление жира

Многие диетологи называют завтрак главным приемом пищи в течение дня, поэтому с выбором блюд для него лучше не ошибаться. Например, некоторые предпочитают классический французский завтрак из круассана и кофе, сообщает Zakon.kz.

Между тем это несбалансированная еда, провоцирующая накопление жира в организме. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько.

В национальной французской кухне принято на завтрак есть круассан с кофе. Но с точки зрения современной диетологии употреблять такую пищу неправильно. Дело в том, что круассан является несбалансированным, высокоуглеводным и высококалорийным продуктом. Если его съесть, то в организме будет запущен процесс накопления жира. Марина Копытько

Недостаток круассана заключается в муке, которую используют для его приготовления.

Круассан выпекается из муки высшего сорта. Кроме калорий, углеводов и насыщенных жиров там больше ничего нет. Процент белка там очень маленький, а витаминов, минералов и пищевых волокон практически не содержится. Марина Копытько

Вместо круассана на завтрак лучше съесть хлебобулочное изделие на основе более полезной муки.