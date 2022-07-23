Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Какой завтрак провоцирует накопление жира

тяжелый завтрак совет диетолога Фото: pixabay
Многие диетологи называют завтрак главным приемом пищи в течение дня, поэтому с выбором блюд для него лучше не ошибаться. Например, некоторые предпочитают классический французский завтрак из круассана и кофе, сообщает Zakon.kz.

Между тем это несбалансированная еда, провоцирующая накопление жира в организме. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько.

В национальной французской кухне принято на завтрак есть круассан с кофе. Но с точки зрения современной диетологии употреблять такую пищу неправильно. Дело в том, что круассан является несбалансированным, высокоуглеводным и высококалорийным продуктом. Если его съесть, то в организме будет запущен процесс накопления жира.Марина Копытько

Недостаток круассана заключается в муке, которую используют для его приготовления.

Круассан выпекается из муки высшего сорта. Кроме калорий, углеводов и насыщенных жиров там больше ничего нет. Процент белка там очень маленький, а витаминов, минералов и пищевых волокон практически не содержится.Марина Копытько

Вместо круассана на завтрак лучше съесть хлебобулочное изделие на основе более полезной муки.

Читайте также

Минздрав ведет переговоры по дополнительной поставке вакцины Pfizer

Обязательно или рекомендовано – Минздрав объяснил, нужно ли астанчанам носить маски

В каком случае могут ввести локдаун

Данияр Кунафин
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
каникулы
Сокращение каникул у школьников прокомментировали в Минпросвещения
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
Реализатор шин и дисков
«Продавец шин» обманул алматинцев на 15 млн тенге
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
тестирование выпускники Казахстан
Мы показали реальную картину – Аймагамбетов про неутешительные результаты ЕНТ
разрушают свои и чужие семьи, знаки зодиака, топ-3
Разрушают свои и чужие семьи: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Даулет Жумабеков
Второго шанса создать государство у нас уже не будет – подполковник запаса
мошенники телефон Казахстан
Телефонные мошенники стали втягивать казахстанцев в «спецоперации»
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления