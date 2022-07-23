Анна Данилина не вышла в парный полуфинал турнира в Палермо

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с грузинской теннисисткой Оксаной Калашниковой не сумела выйти в полуфинал турнира в итальянском Палермо, сообщает Zakon.kz.

Спортсменки потерпели поражение от российско-венгерского дуэта Амина Аншба – Панна Удварди, сообщает Prosports.kz.

Встреча продлилась 1 час 56 минут и завершилась со счетом 6:7, 7:5, 6:10.

По ходу матча пара Данилиной и Калашниковой исполнила две подачи навылет и совершила четыре двойные ошибки.

Анна Данилина занимает 19-ю строчку парного рейтинга WTA, что является лучшим результатом среди казахстанских теннисисток.

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