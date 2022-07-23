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Сообщение о распылении опасных химикатов в Актюбинской области рассылают в Сети

распыление химикатов в Актюбинской области фейк Фото: pixabay
К рассылке было прикреплено видео, на котором запечатлен грузовой автомобиль, перевозящий якобы опасные вещества, передает Zakon.kz.

В Telegram пользователи пишут о том, что в сельских регионах Актюбинской области распрыскивают опасные химикаты. Якобы из-за них люди вновь станут болеть COVID-19 и уже этой осенью все регионы страны перейдут в «желтую» зону, согласно некоему тайному плану правительства. Эта информация ложная, сообщает stopfake.kz.

Информацию прокомментировали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

В данном видео демонстрируется проведение обработки зеленых насаждений силами частных дезинфекционных служб области против насекомых-вредителей. Работа проводится в вечернее и ночное время согласно регламенту применяемых препаратов. Данная обработка проводится по договору с отделом ЖКХ акимата города Актобе.Официальный представитель КСЭК Ержан Байтанаев

Он также подчеркнул, что в настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация в Актюбинской области стабильная, и поэтому дезинфекционные мероприятия, связанные с СОVID-19, не проводятся.

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