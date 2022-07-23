В России бабушка отбила внучку от медвежонка, ее наградили

Женщине вручили знак отличия, а также подарили новый телефон. Старый сломался в схватке с животным. Женщина и ее внучка получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Заксобрание Приморского края наградило местную жительницу Елену Косач, которая лейкой отбила свою пятилетнюю внучку от медвежонка, сообщает Москва 24.

Елена Косач не задумываясь вступилась за внучку, отбивая ее от медведя садовой лейкой. Храброй сельчанке удалось прогнать зверя обратно в лес. Взамен разбитого в схватке с хищником телефона ей подарили новое устройство мобильной связи. Пресс-служба краевого парламента

Женщине также вручили знак отличия «Приморье. За заслуги»‎.

Инцидент произошел в июне в селе Яковлевка. Годовалый медвежонок забежал на придомовой участок и ранил пятилетнюю девочку. В момент нападения кроме Косач и ее пятилетней внучки на участке также находилась дочь женщины с новорожденным ребенком на руках.

Косач взяла лейку и попыталась отогнать зверя, после чего он ранил и ее. Помощь оказали сотрудники скорой помощи. Девочке медведь нанес несколько мелких ран в области шеи и головы. Ребенку понадобилась госпитализация.