Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В России бабушка отбила внучку от медвежонка, ее наградили

Приморский край женщина героиня Фото: zspk.gov.ru
Женщине вручили знак отличия, а также подарили новый телефон. Старый сломался в схватке с животным. Женщина и ее внучка получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Заксобрание Приморского края наградило местную жительницу Елену Косач, которая лейкой отбила свою пятилетнюю внучку от медвежонка, сообщает Москва 24.

Елена Косач не задумываясь вступилась за внучку, отбивая ее от медведя садовой лейкой. Храброй сельчанке удалось прогнать зверя обратно в лес. Взамен разбитого в схватке с хищником телефона ей подарили новое устройство мобильной связи.Пресс-служба краевого парламента

Женщине также вручили знак отличия «Приморье. За заслуги»‎.

Инцидент произошел в июне в селе Яковлевка. Годовалый медвежонок забежал на придомовой участок и ранил пятилетнюю девочку. В момент нападения кроме Косач и ее пятилетней внучки на участке также находилась дочь женщины с новорожденным ребенком на руках.

Косач взяла лейку и попыталась отогнать зверя, после чего он ранил и ее. Помощь оказали сотрудники скорой помощи. Девочке медведь нанес несколько мелких ран в области шеи и головы. Ребенку понадобилась госпитализация.

Читайте также

Названа дата суда над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой

Убийцу Синдзо Абэ заключили под стражу

Суточный рост заболеваемости COVID-19 продолжается в Казахстане

Данияр Кунафин
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
каникулы
Сокращение каникул у школьников прокомментировали в Минпросвещения
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
Реализатор шин и дисков
«Продавец шин» обманул алматинцев на 15 млн тенге
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
тестирование выпускники Казахстан
Мы показали реальную картину – Аймагамбетов про неутешительные результаты ЕНТ
разрушают свои и чужие семьи, знаки зодиака, топ-3
Разрушают свои и чужие семьи: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Даулет Жумабеков
Второго шанса создать государство у нас уже не будет – подполковник запаса
мошенники телефон Казахстан
Телефонные мошенники стали втягивать казахстанцев в «спецоперации»
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления