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Многодетного отца из Шымкента нашли мертвым на воинской службе в Семее

военнослужащий умер в Семее Фото: Zakon.kz
Офицера Бакытжана Арипжанова, который проходил службу в воинской части противовоздушной обороны в Семее, похоронили, сообщает Zakon.kz.

По официальной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову. Родственники погибшего не верят в то, что отец пятерых детей пошел на суицид по своей воле, сообщает otyrar.kz.

Бакытжан Арипжанов прослужил больше 10 лет, за эти годы из рядового офицера мужчина дослужился до капитана. По словам родственников, мужчина сначала служил в Туркестанской области, затем перевелся в Семей. Как оказалось, Бакытжан хотел перевестись на службу в Шымкент, но не успел.

Были какие-то проблемы у него, поэтому он хотел перевестись на службу в Шымкент. Но не успел даже приехать.Отец покойного Кулибек Арипжанов

За час до смерти Бакытжан Арипжанов по видеосвязи звонил сестре. Пожелал трехлетней дочери доброго утра и положил телефон, сказал, что перезвонит позже.

Затем прислал какое-то, по мнению родственников, безэмоциональное сообщение, а после отправил жене песню «Прощай». Родственники говорят, возможно, это было подстроено. В воинской части рассказали, что Бакытжан взял у дежурного пистолет и выстрелил себе в голову.

Офицер погиб, сейчас возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. Поэтому пока я не могу предоставить какую-либо другую информацию.Командир воинской части № 31767 Семея Айбол Утегенов

Родственники погибшего требуют проведения дополнительной независимой судебно-медицинской экспертизы и всестороннего расследования всех обстоятельств.

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