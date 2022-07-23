Суточный рост заболеваемости COVID-19 продолжается в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22 июля в Казахстане сообщили в МВК. Всего троих заболевших выявили в Улытауской области, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2654 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 797;

в Алматы – 804;

в Шымкенте – 115;

в Акмолинской области – 70;

в Актюбинской области – 36;

в Алматинской области – 74;

в Жетысуской области – 126;

в Атырауской области – 46;

в ВКО – 17;

в Абайской области – 30;

в Жамбылской области – 78;

в ЗКО – 48;

в Карагандинской области – 212;

в Улытауской области – 3;

в Костанайской области – 36;

в Кызылординской области – 52;

в Мангистауской области – 33;

в Павлодарской области – 35;

в СКО – 20;

в Туркестанской области – 22.

Всего в стране подтверждено 1 328 844 случая.

За то же время 399 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 233;

в Алматинской области – 30;

в Жетысуской области – 13;

в ВКО – 17;

в Жамбылской области – 21;

в Карагандинской области – 47;

в Улытауской области – 9;

в Кызылординской области – 22;

в Павлодарской области – 7.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 299 032 человека.