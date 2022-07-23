Суточный рост заболеваемости COVID-19 продолжается в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрировано 2654 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 797;
в Алматы – 804;
в Шымкенте – 115;
в Акмолинской области – 70;
в Актюбинской области – 36;
в Алматинской области – 74;
в Жетысуской области – 126;
в Атырауской области – 46;
в ВКО – 17;
в Абайской области – 30;
в Жамбылской области – 78;
в ЗКО – 48;
в Карагандинской области – 212;
в Улытауской области – 3;
в Костанайской области – 36;
в Кызылординской области – 52;
в Мангистауской области – 33;
в Павлодарской области – 35;
в СКО – 20;
в Туркестанской области – 22.
Всего в стране подтверждено 1 328 844 случая.
За то же время 399 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 233;
в Алматинской области – 30;
в Жетысуской области – 13;
в ВКО – 17;
в Жамбылской области – 21;
в Карагандинской области – 47;
в Улытауской области – 9;
в Кызылординской области – 22;
в Павлодарской области – 7.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 299 032 человека.