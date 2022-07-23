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Суточный рост заболеваемости COVID-19 продолжается в Казахстане

Коронавирус Казахстан 22 июля Фото: Zakon.kz.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22 июля в Казахстане сообщили в МВК. Всего троих заболевших выявили в Улытауской области, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2654 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 797;

  • в Алматы – 804;

  • в Шымкенте – 115;

  • в Акмолинской области – 70;

  • в Актюбинской области – 36;

  • в Алматинской области – 74;

  • в Жетысуской области – 126;

  • в Атырауской области – 46;

  • в ВКО – 17;

  • в Абайской области – 30;

  • в Жамбылской области – 78;

  • в ЗКО – 48;

  • в Карагандинской области – 212;

  • в Улытауской области – 3;

  • в Костанайской области – 36;

  • в Кызылординской области – 52;

  • в Мангистауской области – 33;

  • в Павлодарской области – 35;

  • в СКО – 20;

  • в Туркестанской области – 22.

Всего в стране подтверждено 1 328 844 случая.

За то же время 399 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 233;

  • в Алматинской области – 30;

  • в Жетысуской области – 13;

  • в ВКО – 17;

  • в Жамбылской области – 21;

  • в Карагандинской области – 47;

  • в Улытауской области – 9;

  • в Кызылординской области – 22;

  • в Павлодарской области – 7.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 299 032 человека.

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